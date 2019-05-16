За суицид психически больного солдата наказали пустившую его в армию психиатра

Российского врача-психиатра, признавшую солдата-срочника с психическим заболеванием годным к службе, приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Солдат покончил с собой в армии. Об этом сообщает Znak со ссылкой на старшую помощницу прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.

Ашинский городской суд признал врача-психиатра виновной в служебном подлоге.

Согласно материалам прокурорской проверки, врач-психиатр Челябинской городской больницы №1 дала призывнику заключение «годен» по его просьбе «из ложно понимаемого чувства взаимопомощи». Врач не могла не знать о его диагнозе, поскольку несовершеннолетний погибший солдат состоял у нее на учете. Так, по словам Мамаевой, она внесла «заведомо ложные сведения о его психологическом здоровье в заключение врачей-специалистов личной карты призывника, на основании чего молодой человек был призван на службу».

По данным издания, психически нездоровый солдат покончил с собой в армии 26 января прошлого года. В отношении 20-летнего Давида Мкртчяна, который избивал погибшего, возбудили два уголовных дела: по статье 110 УК («Доведение до самоубийства») и по статье 335 УК («Неуставные отношения»). Первое дело прекратили, не дав матери погибшего ознакомиться с его материалами. Сейчас это уголовное дело находится на пересмотре в Дальневосточном окружном военном суде, назначена повторная экспертиза.

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