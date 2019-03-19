В причастности к смерти российского срочника заподозрили офицера

Воронежские следователи заподозрили капитана, начальника вещевой службы воинской части в избиении и доведении до самоубийства солдата-срочника Степана Цымбала, тело которого было найдено на полигоне Погоново в Воронежской области во время военных учений. Об этом «Дождю» рассказал адвокат семьи рядового Сергей Локтев. Имя офицера не сообщается.

По информации телеканала, 10 февраля капитан обнаружил, что из его автомобиля пропали два ящика водки. Тот пошел к Цымбалу, который был истопником в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой, и хотел послать его собрать весь личный состав. Молодой человек крепко спал, и попытки разбудить его были безуспешны. В итоге офицер минимум четырежды ударил его кулаком. Что было дальше, адвокат не уточнил.

Труп 19-летнего Цымбала был найден в палатке для мытья посуды вечером в тот же день, 10 февраля. Его руки были обмотаны скотчем, на голову надет полимерный пакет, обмотанный клейкой лентой вокруг шеи. Командир его части отмечал, что солдат отказался идти со всеми на ужин в 19:00 и остался в своей палатке. Через 20 минут его там уже не было.

Изначально в пресс-службе Западного военного округа отрицали, что смерть военнослужащего была насильственной. В ведомстве утверждали, что речь идет об остановке сердца. Однако когда родителям привезли тело сына, те увидели, что на его голове были травмы. В итоге было возбуждено дело об убийстве.

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