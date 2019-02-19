Следователи выяснили подробности смерти найденного с пакетом на голове срочника

Следственный комитет подтвердил, что тело погибшего солдата-срочника Степана Цымбала было найдено на полигоне Погоново Воронежской области с завязанными руками и пакетом на голове, обмотанным вокруг шеи скотчем. Об этом говорится в постановлении военного следователя, которое «Медиазоне» предоставила правозащитная организация «Зона права».

В документе сказано, что труп нашел сослуживец 10 февраля, около 19:30 по местному времени. Тело находилось в палатке для мытья посуды. «На полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанными по шее скотчем, обнаружен рядовой Цымбал С.А. без признаков жизни», — сказано в постановлении.

В тексте говорится, что Цымбал призван на службу в октябре 2018-го и служил водителем. Вместе со своим подразделением в конца ноября он находился в качестве повара на полигоне «Погоново» в Каширском районе Воронежской области.

Об обнаружении тела солдата стало известно 14 февраля. Его родители обратились к журналистам после того, как получили труп 19-летнего сына со следами травм на голове, в то время как в Минобороны им сказали, что он умер от остановки сердца. При этом раньше молодой человек никогда не жаловался на здоровье. Незадолго до этого в соцсетях появилась информация, что Цымбала нашли на третий день поисков, со связанными скотчем руками, пакетом на голове и большой ссадиной на затылке.

В группе «Комитет-совет солдатских матерей России» во «ВКонтакте» сообщалось, что якобы по подозрению в причастности к случившему задержаны двое военнослужащих. Еще четверо, которые нашли тело, находились в части под охраной постового.

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