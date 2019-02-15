Стали известны подробности смерти найденного с пакетом на голове солдата

Семья солдата-срочника Степана Цымбала, который был найден мертвым 10 февраля в палатке на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области, не смогли узнать официальную причину его гибели, но увидели его травмы и узнали, что перед смертью он остался в палатке один. Об этом его отчим рассказал порталу «Юга.ру».

«Рот был весь в кровоподтеках, на нем как будто даже зубы отпечатались. Глаз тоже как будто не было, на них ватки лежали. И вообще все лицо было перемотано и залито каким-то клеем. В районе виска тоже разглядели гематому, вмятину. А еще у него руки были очень странные. Какие-то черные, как будто немытые», — сказал он.

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По его словам, о его смерти утром 11 февраля сообщил командир части. В телефонном звонке он рассказал, что в семь вечера, когда солдаты отправились ужинать, Цымбал не захотел идти с ними и остался в своей палатке. Когда спустя двадцать минут его сослуживцы вернулись, молодого человека внутри не было. Его тело нашли чуть позже в палатке для умывания.

Ранее стало известно, что военные привезли домой тело солдата утром 13 февраля, без телефона, нательного креста, очков, военного билета и извещения о смерти. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «признаков насильственной смерти военнослужащего не обнаружено».

По словам отчима, 19-летний Цымбал, который был призван в армию из Кореновского района в октябре 2018 года, созванивался с родителями и рассказывал о том, что служба проходит спокойно. Также молодой человек не жаловался на здоровье и прошел несколько медкомиссий перед призывом.

В военном следственном отделе Следственного комитета по Воронежской области порталу отказались прокомментировать ситуацию.

В группе «Комитет-совет солдатских матерей России» во «ВКонтакте» сообщалось, что якобы по подозрению в причастности к случившему задержаны двое военнослужащих. Еще четверо, которые нашли тело, находятся в части под охраной постового.

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