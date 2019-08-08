Российский военный погиб во время прыжков с парашютом

Военнослужащий из Самарской области погиб во время плановых прыжков с парашютом, зацепив при приземлении провода электропередачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Тольяттинского гарнизона.

Мужчина зацепил провода из-за сильного порыва ветра. Он получил смертельное поражение электрическим током. Местная жительница Жанна Степанова написала в Facebook, что увидела мертвого военного, висевшего в стропах на высоковольтной линии. Вокруг были люди в штатском и военные. Фотографии опубликованы в сообществе «ВАЗ ТВ/Тольятти 24».

Как пишет ГТРК «Самара», инцидент произошел в районе села Подстепки. Из-за происшествия прекращено электроснабжение местного садового товарищества.

Командование гарнизона начало проверку вместе с правоохранительными органами.

В июне морской пехотинец погиб во время учений на Балтийском флоте. Инцидент произошел во время высадки морпехов с десантного судна на берег. Один из бронетранспортеров не доплыл до берега и затонул после выхода из твиндека корабля. Один из военнослужащих, находившихся в боевой машине, утонул.

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