Российский морпех погиб в затонувшем во время учений БТР

Морской пехотинец погиб во время учений на Балтийском флоте. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, это произошло во время высадки морпехов с десантного судна на берег. «Один из бронетранспортеров не доплыл до берега и затонул после выхода из твиндека корабля. Один из военнослужащих, находившихся в боевой машине, утонул», — сказал источник.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту агентству подтвердили, что военнослужащий погиб на полигоне в Калининградской области. Других деталей там не раскрыли. Возбуждено уголовное дело.

6 июня сообщалось, что трое бывших рядовых, которых по ошибке обстреляли из танка на учениях в Ленинградской области, потребовали у министерства обороны денежную компенсацию за моральный вред и «преступную халатность командиров». Они потребовали выплатить им в общей сложности шесть миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!