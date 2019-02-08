Двое омоновцев подорвались на гранате

Во время учений Росгвардии рядом с городом Новоульяновск от взрыва гранаты пострадали двое бойцов ОМОНа. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ульяновской области в пятницу, 8 февраля.

В результате ошибочного броска боевой гранаты были ранены 25-летний гвардеец и его 49-летний инструктор — заместитель руководителя отряда ОМОН, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел 7 февраля на плановых занятиях по учебно-боевому гранатометанию на войсковом стрельбище, уточняет «Улпресса».

Во время выполнения упражнения граната, брошенная одним из бойцов, упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом, пояснили изданию в региональном управлении Росгвардии. Раненым была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего обоих сотрудников экстренно госпитализировали. В больнице пострадавших прооперировали.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин направил на место происшествия специальную комиссию для разбирательства.

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