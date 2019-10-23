Зеленский призвал депутатов «Слуги народа» провериться на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады пройти проверку на «детекторе лжи». Об этом он заявил на своей странице в Facebook, комментируя коррупционный скандал с депутатами от партии «Слуга народа».

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал Зеленский. Он добавил, что на полиграфе обязательно надо проверить депутата, который вел переписку по «решению вопросов» на заседании парламента.

Президент отметил, что, даже будучи в Японии с официальном визитом, находится в курсе всех событий. «И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — заверил глава государства.

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Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) открыла уголовное дело по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа». В получении взятки подозреваются 11 парламентариев.

Скандал на Украине разгорелся после того, как журналистка Соня Кошкина обвинила депутатов президентской партии в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта. По данным Кошкиной, парламентарии получили по 30 тысяч долларов США от другого народного избранника, Антона Яценко. Принятие законопроекта угрожало его бизнесу.

Также в октябре депутаты от «Слуги народа» провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Помимо 26 депутатов, на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды. По информации «Страна.ua», Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу.

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