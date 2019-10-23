Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает «Украинская правда».

Уточняется, что в получении взятки подозреваются 11 парламентариев.

«По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета», — говорится в сообщении САП.

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Ранее депутатов фракции «Слуга народа» обвинили в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта. По информации журналистки Сони Кошкиной, скандал с отказом депутатов от «Слуги народа» поддержать антикоррупционный законопроект №2047-д связан с подкупом парламентариев, которые получили по 30 тысяч долларов США от другого народного избранника, Антона Яценко. Принятие законопроекта угрожало его бизнесу.

Также в октябре депутаты от «Слуги народа» провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Помимо 26 депутатов, на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

По информации «Страна.ua», Илья Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу. Он стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды» еще со времен президентства Виктора Януковича. Также Павлюку приписывают тесные отношения с Зеленским, в частности, фигурирует информация о том, что он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании.

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