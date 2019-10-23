Депутатов от «Слуги народа» обвинили в получении взятки

Депутатов Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» обвинили в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на журналистку Соню Кошкину.

По ее словам, скандал с отказом депутатов от «Слуги народа» поддержать антикоррупционный законопроект №2047-д связан с подкупом парламентариев, которые получили по 30 тысяч долларов США от другого народного избранника, Антона Яценко. Принятие законопроекта угрожало его бизнесу.

«Взяли. Не все, но многие (часть "топила" по сугубо идеологическим соображениям. Имеют право — следует признать). И они ходили счастливые. Для них — космические деньги. Ни за один корпоратив где-нибудь под Х...во-Кукуево столько не заработаешь», — заявляет журналистка.

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Ранее стало известно, что депутаты от «Слуги народа» провели встречу с Ильей Павлюком, которого называют королем украинской контрабанды. Помимо 26 депутатов на встрече присутствовал генерал-майор Службы внешней разведки Украины Сергей Трегубенко, которого связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

По информации «Страна.ua», Илья Павлюк является «смотрящим западной таможни», который организует проход запретных грузов через границу. Он стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды» еще со времен президентства Виктора Януковича. Также Павлюку приписывают тесные отношения с Зеленским, в частности, фигурирует информация о том, что он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании.

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