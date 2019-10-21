Коломойский заявил о своем влиянии на лидера партии Зеленского в Раде

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал председателя президентской франции «Слуга народа» Давида Арахамию своим ближайшим товарищем, на которого он имеет влияние. Видеозапись общения олигарха с журналистами опубликована на YouTube-канале местного издания «НикВести».
«Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! Это [Арахамия] ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею [влияние]», — заявил Коломойский, комментируя заявление Арахамии о том, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию. При этом на вопрос журналиста, почему депутат так сказал, Коломойский ответил: «На воре шапка горит».
Ранее в интервью украинскому изданию «Левый берег» Арахамия сказал, что Коломойским имеет влияние на семь-девять депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». При этом он добавил, что в Верховной Раде Украины никто не возглавляет неформальную группу олигарха.
Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.
Взаимоотношения нынешней украинской власти с Коломойским являются одной из главных сложностей в общении с международными партнерами республики. Президент Украины признался, что если Киев вернет олигарху Приватбанк или компенсирует потери, то страна может лишиться поддержки других стран и крупных организаций, в том числе Международного валютного фонда (МВФ), у которого Киев запросил новую программу помощи.