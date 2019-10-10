Зеленский рассказал о проблемах из-за Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами признался, что испытывает проблемы в ситуации с Приватбанком и не понимает, как может повлиять на нее, передает «Экономическая правда».

Он сам предпочел бы прямой разговор по этой теме с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским и другими олигархами, но из-за давления общественности и международных партнеров не делает этого.

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В настоящее время, по словам Зеленского, по Приватбанку продолжаются суды, и в них украинские власти могут проиграть. При этом он не понимает, чего от него хотят. С одной стороны, партнеры просят не влиять на ситуацию и не давить на суд, а с другой — сделать так, чтобы все разрешилось правильным образом.

Президент признал, что ситуация с Приватбанком важна в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу новой программы помощи.

Как предупреждают эксперты, если власти вернут Приватбанк Коломойскому, то это будет стоить им сотрудничества с МВФ, а также поддержки западных союзников, поскольку покажет, что страной по-прежнему управляют олигархи.

Проблема уже повлияла на переговоры о новой программе помощи со стороны МВФ. Миссия фонда, проработавшая в стране более двух недель, уехала без каких-либо результатов, указав только на высокий уровень коррупции.

Нынешняя кредитная программа объемом 3,9 миллиарда долларов утверждена МВФ в декабре 2018 года. Эти деньги Киев должен был получить в течение 14 месяцев, но до сих пор выданы только 1,4 миллиарда.

Госдолг Украины превышает 80 миллиардов долларов, из них более 60 процентов приходится на внешние займы. В 2020 году на его погашение Украине придется потратить треть своего бюджета.

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