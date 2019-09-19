Треть бюджета Украины заберут за долги

На погашение госдолга в 2020 году Украине придется потратить треть своего бюджета. Об этом на форуме аграриев заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает РИА Новости.

«На следующий и последующий годы на нашу долю выпадает необходимость отдать наибольшую часть долгов», — признал глава правительства. Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает платежи на погашение долгов в размере 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов).

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Ранее стало известно, что Украина намерена в 2020 году занять 380 миллиардов гривен (15,3 миллиарда долларов). Министр финансов страны Оксана Маркарова, комментируя эту цифру, выразила надежду, что источником заимствований станут украинские официальные кредиторы. К концу года Киев хочет довести уровень госдолга до 46,7 процента.

До 24 сентября на Украине продолжает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая должна проверить исполнение условий организации и одобрить выдачу очередного транша прошлогоднего кредита. Киев намерен также провести переговоры о новой кредитной программе, после которой, как надеются в министерстве финансов, необходимость для сотрудничества с МВФ исчезнет.

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