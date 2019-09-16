Определена стоимость содержания Зеленского

Содержание президента Украины Владимира Зеленского и его офиса обойдется в 986,6 миллиона гривен (порядка 39,9 миллиона долларов) в год. Такие расходы заложены в бюджет Украины на 2020 год. Проект документа внесен на обсуждение в Верховную Раду, текст документа пока не опубликован, сообщают «Украинские новости».

Издание подчеркивает, что в 2019-м расходы на содержание главы государства сократили впервые за пять лет. Для сравнения, в 2014-м для обслуживания президента было выделено 293 миллиона гривен (11,8 миллиона долларов), через год эта сумма увеличилась в полтора раза — до 444 миллиона гривен (17,9 миллиона долларов), в 2016 она выросла незначительно — до 457 миллиона гривен (18,4 миллиона долларов).

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В 2017 году обслуживание главы государства обходилось уже вдвое дороже — в 820 миллионов гривен (33,1 миллиона долларов), а в 2018-м — уже в миллиард гривен (40,4 миллиона долларов). В 2019 году расходы на президента сократились на 10 процентов, до 947,2 миллиона гривен (38,2 миллиона долларов), а в 2020-м, судя по новому проекту бюджета, их увеличат почти на пять процентов.

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен на рассмотрение в Верховную Раду в воскресенье, 15 сентября. В частности, он предполагает выделение более 245 миллиардов гривен на обеспечение безопасности и обороны.

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