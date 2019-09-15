Украина удвоила бюджет на оборону

Украина планирует удвоить бюджет на оборону страны. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает агентство УНН.

По ее словам, в проекте бюджета на 2020 год предполагается выделение более 245 миллиардов гривен на обеспечение безопасности и обороны Украины. При этом в 2019 году на нужды Минобороны правительство выделило около 101 миллиарда гривен, писал портал «112 Украина».

Эти средства частично будут распределены по конкретным распорядителям. «Есть отдельная новая статья — это те средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны», — добавила она.

«Увеличение на безопасность и оборону — один из самых больших приоритетов», — подчеркнула Маркарова. Также, по ее данным, в 2020 году увеличатся расходы на оплату труда и денежное обеспечение.

В апреле советник президента Украины Иван Апаршин заявил, что возможности оборонного бюджета Украины существенно ограничены. По его словам, 80 процентов всех денег идет на содержание армии, остальное — на развитие вооружения и военной техники.

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