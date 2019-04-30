На Украине признали колоссальную нехватку денег на армию

Возможности оборонного бюджета Украины существенно ограничены, заявил военный советник избранного президента страны Иван Апаршин. По его словам, 80 процентов всех денег идет на содержание армии, остальное — на развитие вооружения и военной техники. Об этом эксперт рассказал украинскому «Апострофу».

«500 миллионов долларов — это разве деньги? Одна батарея ЗРК Patriot — это миллиард долларов, а у нас 500 миллионов на всю армию», — пояснил Апаршин.

Он добавил, что нынешняя армия — совершенно боевая, сформированная пятилетними военными действиями. Появились другие командиры, прежде всего стремящиеся уберечь жизнь солдата.

«Украинская армия на данном этапе уже способна выполнить свою задачу. Но способно ли государство Украина обеспечить мобилизационными и материальными ресурсами, способно ли на быстрое принятие решений, в этом я не уверен», — сказал Апаршин.

Ранее в апреле украинским бойцам на передовой пообещали тысячу евро в месяц через пять лет.

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