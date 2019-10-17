Сбербанк победил Коломойского в Киеве

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск российского Сбербанка и постановил отменить все аресты и запреты, наложенные на его 100-процентную «дочку» на Украине, передает издание Finbalance.

Такие меры ранее были приняты на основании иска украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнеров. Они требовали ареста акций украинских дочерних компаний российских банков, в том числе Сбербанка. Поводом для этого называлась компенсация за имущество, утраченное в Крыму после его присоединения к России.

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В сентябре Апелляционный суд Киева удовлетворил иск на основании решения Арбитражного суда Гааги от мая 2018 года. В нем говорилось, что структуры Коломойского имеют право требовать с России 139 миллионов долларов плюс 20 процентов. Тогда суд запретил депозитарию «Райффайзен Банк Аваль» изменять права на акции Сбербанка на своем счете.

Однако в нынешнем вердикте сказано, что отказ Сбербанка России признать себя должником по арбитражным решениям обоснован, так как кредитная организация не является собственностью властей России. Суд отклонил доводы истцов о том, что фактическим владельцем Сбербанка является государство.

Также сегодня Хозсуд Киева остановил рассмотрение иска, в котором Коломойский требует признать незаконным договор купли-продажи Приватбанка. Решение носит временный характер, оно продлится до завершения дела о признании незаконной национализации Приватбанка.

В апреле олигарх уже выиграл этот суд, но решение не вступило в силу, поскольку украинские власти объявили о намерении обжаловать его. Рассмотрение апелляции пока не началось.

Взаимоотношения нынешней украинской власти с Коломойским являются одной из главных сложностей в общении с международными партнерами республики. Президент Владимир Зеленский признался, что если Киев вернет олигарху Приватбанк или компенсирует потери, то страна может лишиться поддержки других стран и крупных организаций, в том числе Международного валютного фонда (МВФ), у которого Киев запросил новую программу помощи.

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