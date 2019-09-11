Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщается в заявлении Офиса президента в Telegram.
В ходе встречи они обсуждали вопросы ведения бизнеса на Украине, а также проблемы в энергетической отрасли.
В администрации Зеленского напомнили, что в июне президент попросил представителей крупного бизнеса помогать государству в решении социальных проблем.
Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.
Олигарх улетел из Украины в июне 2017 года и с тех пор жил в Женеве. В сентябре 2018-го он «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов и готов помогать победителю президентских выборов.