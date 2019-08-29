Одобренный Коломойским глава МВД Украины сохранит свой пост

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции партии «Слуга народа» предложил оставить пост главы МВД за Арсеном Аваковым. Об этом сообщила депутат фракции Роксолана Пидласа, передает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — сказала парламентарий.

О том, что Аваков имеет все шансы сохранить свой пост, ранее сообщал депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, который, по неофициальным данным, может войти в руководство партии.

Аналогичную информацию сообщили источники «Украинской правды» в разных партиях. Однако некоторые собеседники издания были уверены, что глава МВД пойдет на повышение.

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В мае олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают влияние на Зеленского, заявил, что рекомендовал главе государства сохранить Авакова в правительстве, поскольку министр является «фактором стабильности» в стране. Бизнесмен также рассказал, что они с чиновником радовались победе Зеленского как члены его «фан-клуба».

Глава МВД Украины имел серьезный конфликт с Порошенко практически с момента вступления последнего в должность в 2014 году и активно боролся с фальсификациями на выборах главы государства. Его уровень влияния в стране неформально характеризовали как «вице-президент». Также СМИ приписывают ему контроль за националистами из «Национального корпуса», который сформировался на базе добровольческого батальона «Азов», входившего в состав МВД.

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