Команда Зеленского оставит одного старого министра

В новом правительстве Украины останется один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «РБК-Украина».

«Я точно знаю, что один человек сто процентов [останется в Кабмине]», — сказал он, отказавшись уточнять имя.

По словам избранного парламентария, наиболее высокие шансы сохранить свой пост сейчас у министра финансов Оксаны Маркаровой, «но есть много других людей, которые обсуждаются», передает «Интерфакс-Украина». В числе претендентов Арахамия назвал главу МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Ульяну Супрун.

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Кроме того, в команде Зеленского уже определились с кандидатурой главы МИД и имеют несколько претендентов на пост главы Минобороны, но в этот список точно не входит Аваков.

Глава МВД Украины имел серьезный конфликт с Порошенко практически с момента вступления последнего в должность и активно боролся с фальсификациями на выборах главы государства. Его уровень влияния в стране неформально характеризовали как «вице-президент». В мае олигарх Игорь Коломойский, которого СМИ связывают с президентом Владимиром Зеленским, заявил, что рекомендовал новому главе государства сохранить Авакова в правительстве. Бизнесмен добавил, что они с министром оба были рады победе Зеленского как члены его «фан-клуба».

Министр здравоохранения Супрун не раз подвергалась жесткой критике Зеленского. В одном из интервью он в шутку поблагодарил бога за то, что глава Минздрава не является его лечащим врачом, а в заявлении о расширении люстрационных законов на все старое руководство страны президент намекнул на ее некомпетентность, припомнив пост о свойствах вишни и черешни.

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