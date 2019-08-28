Коломойский запретил критиковать Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают тайные связи с президентом Украины, заявил, что Владимира Зеленского «пока нельзя» критиковать. Об этом он сказал в интервью изданию «Цензор.нет».

Свою позицию олигарх объяснил тем, что шестой президент находится в должности всего 100 дней. За это время, считает Коломойский, «человек должен разобраться что к чему». При этом он добавил, что критика в адрес главы государства с его стороны скоро начнется, потому что если Зеленский за прошедшее время не успел разобраться в государственных процессах, «может он не туда пришел».

В том же интервью Коломойский заявил, что коэффициент полезного действия Зеленского нужно измерять тем, сколько человек вернется жить на Украину. По его словам, если за каденцию шестого президента Украины население страны увеличится на 10 процентов — до 38 миллионов, то главу государства можно будет переизбрать на второй срок.

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Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Отдельным поводом для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду нового президента Украины. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

Олигарх улетел из Украины в июне 2017 года и с тех пор жил в Женеве. В сентябре 2018-го он «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину после официального объявления результатов выборов и готов помогать победителю президентских выборов.

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