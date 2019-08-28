Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

По его мнению, коэффициент полезного действия Зеленского нужно измерять тем, сколько человек вернется жить на Украину. Коломойский отметил, что сейчас население страны составляет 35 миллионов человек (по данным Госстата Украины на 1 января 2019 года в стране живет 42 миллиона человек — прим. «Ленты.ру»). Если население увеличится на 10 процентов, до 38 миллионов, то главу государства можно переизбирать на второй срок.

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Коломойский считает, что пока рано оценивать достижения Зеленского, поскольку он пробыл у власти всего 100 дней. Он отметил, что команда президента пока «пребывает в эйфории, им кажется, что море по колено». Бизнесмен напомнил, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко тоже было парламентское большинство, однако через год «все как дым над водой развеялось».

Коломойскому неофициально приписывают влияние на Зеленского. Бизнесмен находился за границей с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле он заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Зеленскому, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.

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