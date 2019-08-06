Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина не нуждается в поставках газа из России. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

«Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на три миллиарда вреда — надо сжать зубы и пережить», — отметил Коломойский.

По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

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Коломойский выразил мнение, что российский газопровод «можно было бы закрыть и забыть». «Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война», — объяснил он причину своей позиции.

Также бизнесмен рассказал, что он думает о недавней поездке лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, где они, среди прочего, обсуждали возможную покупку у России «дешевого» газа. «Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса», — считает он.

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10 июля Бойко и Медведчук обсудили с премьер-министром Дмитрием Медведевым возможность восстановления межпартийного российско-украинского диалога, экономическое сотрудничество Москвы и Киева, а также газовый спор двух стран. Спустя неделю Медведчук приехал в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Срок действующего контракта на транзит газа между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток» — они пойдут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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