Коломойский нашел решение конфликта в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский предложил свой вариант урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом он рассказал в интервью порталу «Цензор.Нет».

По его словам, процесс решения конфликта в Донбассе был остановлен из-за того, что в Минских соглашениях было требование внести изменения в конституцию. Занимавший на тот момент президентское кресло Петр Порошенко, как отметил Коломойский, подписал документ, но заранее не собирался это все выполнять, а подпись свою поставил потому, что была тяжелая ситуация. Не исключает олигарх и то, что экс-глава государства сознательно прописал такой механизм, который делает невозможным реализацию договоренностей, чтобы «не давать врагу никаких уступок».

Теперь же, добавил бизнесмен, возник благоприятный момент для выполнения соглашений. «Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на пять лет, переходный период и проведем там [в Донбассе] выборы», — сказал Коломойский.

В интервью украинскому изданию олигарх предложил следующий механизм, который должен быть прописан в Минских соглашениях. В первую очередь, по его словам, в регионе нужно прекратить огонь и осуществить обмен пленными, во-вторых, провести выборы по украинскому законодательству под контролем Киева, в-третьих, на следующий день после выборов должен произойти процесс передачи границы полностью украинским войскам. «Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в конституции, то есть никогда», — добавил он. Четвертый пункт заключается в том, чтобы создать пятилетний закон об особом статусе Донбасса вместо обязательств по внесению изменений в конституцию.

Второе Минское соглашение было согласовано 11-12 февраля 2015 на саммите в Минске руководителями России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате», на очередном проведении которого настаивает французский лидер Эмманюэль Макрон. За время конфликта в Донбассе ни один из подписанных пунктов фактически не был выполнен. Соглашением, в частности, предусматривалось незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, а также документа об особом статусе региона.

Силовая операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после смены власти в Киеве в феврале 2014 года, ведется украинскими властями с апреля 2014 года. За время вооруженного конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек, более 30 тысяч пострадали, сотни тысяч местных жителей были переселены или бежали в другие страны. Киев обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

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