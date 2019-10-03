Уволенный секретарь СНБО Украины рассказал о конфликте с командой Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подтвердил, что у него действительно был серьезный конфликт с главой администрации президента Владимира Зеленского Андреем Богданом. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си Украина».

«У нас просто с ним совершенно разные ценности, разные подходы, разный бэкграунд», — сказал Данилюк. Он уточнил, что много лет прожил за границей в «развитых странах», а на Украине люди привыкли к подходу «мы сейчас кого надо наберем и порешаем».

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Кроме того, позиция Богдана по делу о национализации Приватбанка совпадает с позицией его бывшего начальника, олигарха Игоря Коломойского, который настаивает на отмене судебного решения и хочет добиться компенсации. По мнению Данилюка, это грозит Украине серьезными репутационными потерями и ставит под сомнение продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

«В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом (Богдан был адвокатом Коломойского — прим.«Ленты.ру»), то конфликта интересов он должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то ты должен подать в отставку», — считает бывший секретарь.

Экс-секретарь СНБО также заявил, что практически все его инициативы, например, по организации Службы финансовых расследований и реформе Службы безопасности Украины (СБУ), блокировались непосредственно офисом президента. При этом, подчеркнул он, его наработки активно используются сейчас в новых законопроектах.

Зеленский подписал указ об отставке Данилюка 30 сентября. Экс-руководитель СНБО позже заявил, что ушел по личной инициативе из-за несогласия с курсом нынешней власти в Киеве, однако СМИ утверждают, что на президента Украины надавил Коломойский, которому неформально приписывают влияние на главу государства.

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