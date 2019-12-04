Украинцев позвали на Майдан из-за переговоров с Россией

Три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — призвали жителей Украины выйти на акцию протеста в Киеве накануне встречи в «нормандском формате». Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от ЕС Андрей Парубий.
«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», — указывается в обращении, подписанном лидерами политических партий.
Отмечается, что, несмотря на «судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной», авторы обращения желают напомнить действующему руководству страны о «"красных линиях" — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать».
3 декабря три фракции Верховной Рады, выступившие организаторами митинга в Киеве, заблокировали трибуну парламента и предъявили свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки». Свои требования депутаты назвали «красными линиями», пересечение которых «нанесет непоправимый ущерб Украине».
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.