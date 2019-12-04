Киев назвал «красные линии» на переговорах в «нормандском формате»

Украина настаивает, что переговоры на предстоящей встрече «нормандской четверки», которые состоятся 9 декабря, не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».
Он отметил, что так называемые «красные линии» были установлены президентом Украины Владимиром Зеленским некоторое время назад. «Для нас "красная линия" — изменения в конституцию. Также красные линии — то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (российско-украинская граница на неподконтрольной Киеву территории Донбасса — прим. «Ленты.ру») должна быть украинской», — сказал Пристайко.
Дипломат добавил, что Киев не пойдет на проведение местных выборов в Донбассе, пока «там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования». При этом Пристайко подчеркнул, что принципиальным требованием Киева остается отсутствие прямых переговоров Украины с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Пристайко заявил, что проект итогового документа встречи в «нормандском формате» зафиксирует достижения сторон по урегулированию конфликта в Донбассе. Лидеры России, Германии, Франции и Украины также предложат определить новые точки для разведения войск, ускорить работу по следующему этапу обмена пленными и разминированию территорий.
28 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.