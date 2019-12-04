Киев назвал «красные линии» на переговорах в «нормандском формате»

Украина настаивает, что переговоры на предстоящей встрече «нормандской четверки», которые состоятся 9 декабря, не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».

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Он отметил, что так называемые «красные линии» были установлены президентом Украины Владимиром Зеленским некоторое время назад. «Для нас "красная линия" — изменения в конституцию. Также красные линии — то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (российско-украинская граница на неподконтрольной Киеву территории Донбасса — прим. «Ленты.ру») должна быть украинской», — сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что Киев не пойдет на проведение местных выборов в Донбассе, пока «там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования». При этом Пристайко подчеркнул, что принципиальным требованием Киева остается отсутствие прямых переговоров Украины с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Ранее Пристайко заявил, что проект итогового документа встречи в «нормандском формате» зафиксирует достижения сторон по урегулированию конфликта в Донбассе. Лидеры России, Германии, Франции и Украины также предложат определить новые точки для разведения войск, ускорить работу по следующему этапу обмена пленными и разминированию территорий.

28 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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