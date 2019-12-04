Украина раскрыла подробности итогового документа встречи «нормандской четверки»

Проект итогового документа встречи в «нормандском формате» зафиксирует достижения сторон по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
По его словам, лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердят успешное разведение войск в зоне конфликта и предложат определить новые точки для отведения сил и средств. В документе также будет отмечен успех состоявшегося обмена удерживаемыми лицами. При этом главы государств предложат ускорить работу по следующему этапу обмена по принципу «всех на всех». Кроме того, в коммюнике будут определены следующие участки для разминирования.
В конце документа, по словам Пристайко, будет указано, что «лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих [инициатив]». «Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», — отметил украинский политик.
Он отметил, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность исполнения минских соглашений.
3 декабря стало известно, что проект итогового документа, который может быть принят по результатам встречи в «нормандском формате», не содержит прорывных идей. В украинском правительстве считают, что предварительное коммюнике, которое подготовили и согласовали стороны, является «очень дипломатическим».
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президента Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.