Украина раскрыла подробности итогового документа встречи «нормандской четверки»

Проект итогового документа встречи в «нормандском формате» зафиксирует достижения сторон по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Материалы по теме «Не для того они кровь проливали» Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы

По его словам, лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердят успешное разведение войск в зоне конфликта и предложат определить новые точки для отведения сил и средств. В документе также будет отмечен успех состоявшегося обмена удерживаемыми лицами. При этом главы государств предложат ускорить работу по следующему этапу обмена по принципу «всех на всех». Кроме того, в коммюнике будут определены следующие участки для разминирования.

В конце документа, по словам Пристайко, будет указано, что «лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих [инициатив]». «Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», — отметил украинский политик.

Он отметил, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность исполнения минских соглашений.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

3 декабря стало известно, что проект итогового документа, который может быть принят по результатам встречи в «нормандском формате», не содержит прорывных идей. В украинском правительстве считают, что предварительное коммюнике, которое подготовили и согласовали стороны, является «очень дипломатическим».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президента Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и российско-украинская граница.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru