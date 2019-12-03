На Украине рассказали об итоговом документе встречи в «нормандском формате»

Проект итогового документа, который может быть принят по результатам встречи в «нормандском формате», не содержит прорывных идей. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV. Видеозапись опубликована на YouTube.

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По его словам, предварительное коммюнике, которое подготовили и согласовали стороны, является «очень дипломатическим». «Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей. Но все будет зависеть от результатов переговоров», — сказал Кулеба

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главным ожиданием от предстоящего саммита в «нормандском формате» является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну». При этом он отметил, что Киев не ожидает прекращения военных действий в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что в итоговом документе, который примут на саммите в «нормандском формате», могут появиться формулировки об обмене удерживаемых лиц и открытии доступа к территориям самопровозглашенных республик Донбасса для международных организаций. Министр не исключил, что появится запись о том, что разведение войск на трех участках в зоне конфликта открывает путь к дальнейшему отведению сил и средств на линии соприкосновения.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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