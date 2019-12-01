Лавров оценил возможность восстановления отношений с Украиной

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, возможные переговоры двух лидеров не будут формальными. «Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», — сказал Лавров.

Также глава МИД заявил, что пока «бессмысленно гадать» о деталях возможной встречи и о том, станет ли она полноформатной. По словам Лаврова, Москва поддержит инициативу Киева о восстановлении двусторонних отношений. «Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — отметил он.

Ранее 1 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно пообщаются в рамках саммита в Париже, формат общения определят ближе к встрече.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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