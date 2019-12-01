Кремль высказался о встрече Путина с Зеленским

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно пообщаются в рамках саммита в Париже. Формат общения определят ближе к встрече, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, Путину и Зеленскому есть о чем поговорить. «Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела», — сказал Песков.

Ранее секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Зеленский ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линия разграничения и российско-украинская граница.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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