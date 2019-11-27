Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляция которого велась на странице офиса украинского лидера в Facebook.

По его словам, эта встреча может состояться в рамках запланированного на 9 декабря саммита «нормандской четверки» в Париже. При этом украинский президент допустил, что во время саммита он сможет принять участие во встречах в двустороннем формате не только с Путиным, но также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В то же время Зеленский подчеркнул, что его главным ожиданием от предстоящего саммита является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну». При этом он отметил, что Киев не ожидает прекращения военных действий в ближайшее время.

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Ранее Науседа дал совет Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Он считает, что Киев не должен идти на «уступки, которые могут принести вред» Украине.

19 ноября в МИД Украины заверили, что страна собирается принять участие в саммите «нормандской четверки» «с открытыми идеями, с открытым разумом». До этого сообщалось, что на встрече будет обсуждаться проблема особого статуса для ДНР и ЛНР с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран «четверки» должны состояться 9 декабря в Париже.

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