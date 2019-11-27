«Нормандская четверка» утвердит «формулу Штайнмайера»

В ходе встречи «нормандской четверки» в Париже стороны обсудят реализацию «формулы Штайнмайера» и обмен пленными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, документ, который страны должны подписать на «нормандском саммите», будет носить концептуальный характер и станет дорожной картой. «Проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта», — отметил он.

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Кроме того, на повестке дня саммита будут стоять вопросы закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В проекте документа содержатся «стимулы» для соблюдения перемирия и закрепления особого статуса отдельных районов, отметил источник. Однако конкретных шагов по передаче контроля над участком границы в Донбассе не предусмотрено.

19 ноября в МИД Украины заверили, что страна собирается принять участие в саммите нормандской четверки «с открытыми идеями, с открытым разумом». До этого сообщалось, что на встрече будет обсуждаться проблема особого статуса для ДНР и ЛНР с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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