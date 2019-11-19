Украина проведет «нормандскую встречу» с открытым разумом

Украина собирается принять участие в саммите нормандской четверки «с открытыми идеями, с открытым разумом». Об этом рассказал глава МИД страны Вадим Пристайко в ходе совместной пресс-конференции со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом, трансляция которой велась на странице ведомства в Facebook.

Он отметил, что встречи в «нормандском формате» не проводились с 2016 года, поэтому Украина надеется, что нынешний саммит будет успешным с точки зрения урегулирования конфликта в Донбассе. При этом, отметил Пристайко, Киев готов к разумному компромиссу, если он приведет к прогрессу, которого «украинцы так давно ждут».

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В ходе той же пресс-конференции Маас заявил, что Германия ожидает от России выполнения обещаний, которые президент Владимир Путин дал канцлеру ФРГ по поводу ситуации на Украине и транзита через ее территорию российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. По словам политика, на ближайшей встрече «нормандской четверки» он поднимет вопрос «возвращения и деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.

15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

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