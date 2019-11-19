Германия понадеялась на обещания Путина по поводу Украины

Германия ожидает от России выполнения обещаний, которые президент Владимир Путин дал канцлеру ФРГ по поводу ситуации на Украине и транзита через ее территорию российского газа, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас на пресс-конференции в Киеве. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Мааса, для Германии альтернативный транзит газа через Украину является важной темой — и останется таковой в будущем. Поэтому в разговоре с Владимиром Путиным канцлер Ангела Меркель взяла с него некие обещания. «Мы сейчас пребываем в периоде реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован», — цитирует агентство министра.

Он также подчеркнул, что транзит через Украину необходимо продолжать и после 2019 года, хотя на этом пути остается «много проблем, требующих решения».

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Как сообщает украинское издание «Европейская правда», Маас также призвал Россию выполнять обязательства в Донбассе в рамках минских соглашений. По его мнению, именно сейчас у сторон появилась возможность изменить ситуацию к лучшему. «С нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией реализовать договоренности, необходимы действия и результат», — приводит издание слова дипломата.

Маас подчеркнул, что Германия и Франция участвуют в урегулировании ситуации и стремятся к миру на Украине не как нейтральные посредники. «Мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим и за территориальную целостность Украины», — сказал он.

18 ноября стало известно, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В преддверии переговоров Россия вернула Украине три военных корабля, которые были задержаны в Керченском проливе.

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