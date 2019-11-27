Украина призвала Европу отказаться от укрепления сотрудничества с Россией

Пока Россия не выполнит обязательства в рамках минских соглашений, любое укрепление сотрудничества европейских стран с официальной Москвой будет контрпродуктивным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает «Страна.ua».

По его словам, в ином случае европейские страны продолжат стимулировать российские власти продолжать оказывать давление на Украину. «13 тысяч человеческих жертв этой войны — факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача — закончить эту войну», — заявил Данилов.

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Он добавил, что Украина приложила все усилился для успешного проведения встречи в «нормандском формате». «Вместе с тем мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров», — уточнил Данилов.

При этом он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский считает важным во время переговоров «нормандской четверки» достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех удерживаемых украинских граждан, а также по достижению перемирия в Донбассе и возвращению Украине контроля над границей с Россией.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов.

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