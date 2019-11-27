Киев обвинили в нежелании установить мир в Донбассе

Украинские власти не желают даже слушать предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он рассказал, что депутаты Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы» предложили внести изменения в закон об особом статусе Донбасса, которые приблизили бы страну к мирному урегулированию конфликта. Однако инициативу оппозиции никто не рассматривает, заявил Медведчук.

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«У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру», — добавил глава политсовета партии.

При этом он заявил, что предстоящая встреча глав России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» будет посвящена именно вопросу принятия Киевом закона об особом статусе Донбасса. Медведчук отметил, что переговоры могут привести к прекращению боевых действий и к установлению мира на Украине.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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