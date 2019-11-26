Названо число погибших в Донбассе детей

С начала войны в Донбассе погибли около 150 детей. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков со ссылкой на данные уполномоченного ООН по правам человека, передает портал Liga.net.

По словам политика, речь идет о потерях на линии разграничения, «фактически — на фронте». «Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе», — отметил Разумков, выступая на Международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

Ранее в ноябре сообщалось, что с начала 2019 года были зафиксированы 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Донбассе. При этом за аналогичный период в 2018 году число погибших было на 40 процентов больше. В ООН отмечают, что в нынешнем году было зафиксировано «самое меньшее количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта».

В конце января в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве сообщили, с апреля 2014 года по декабрь 2018-го в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru