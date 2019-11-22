Украина вошла в топ самых заминированных стран

Украина попала в пятерку стран мира с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов наземных мин и самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на доклад Handicap International.

По данным организации, больше всего граждан погибли или получили ранения от мин в результате вооруженных конфликтов на Украине, Афганистане, Мали, Сирии, Нигерии и Мьянме.

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Также в докладе говорится, что в 2018 году от наземных мин и самодельных взрывных устройств в мире погибли или получили ранения 6897 человек, большинство из них мирные жители и дети. Организация не уточняет, какая часть этих жертв приходится на Украину.

В апреле 2018-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала силовой операции в Донбассе погибло около 3,8 тысячи военнослужащих. Статус участника боевых действий был присвоен почти 326 тысячам человек, 8489 из них получили увечья и ранения.

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По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека ходе конфликта в Донбассе с апреля 2014 года по декабрь 2018-го погибли от 12,8 тысячи до 13 тысяч человек. Отмечается, что среди них примерно 3,3 тысячи — это гражданские лица, четыре тысячи — украинские военнослужащие, 5,5 тысячи — бойцы формирований самопровозглашенных республик. Ранения в ходе конфликта получили от 27 до 30 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после совершенного там государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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