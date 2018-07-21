Украинские военные подорвались на своих минах

Украинские силовики подорвались на собственных минах в районе Марьинки в Донбассе, находящейся под контролем Киева. Об этом рассказали журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что военнослужащие украинской армии ехали на легковом автомобиле, не справились с управлением и налетели на установленные ВСУ боеприпасы.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Власти Украины начали военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года, когда Луганская и Донецкая области провозгласили себя независимыми республиками. Жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

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