Оценен единственный курорт в ДНР и ЛНР

Корреспондент украинского телеканала «1+1» рассказал о единственном курорте, доступном жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сюжет был показан в выпуске программы «Гроши», фрагмент которого размещен на сайте УНИАН.

По его словам, для людей с паспортами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области, термин Киева для обозначения неподконтрольных территорий — прим. «Лента.ру») пятизвездочные отели Турции, Египта и Одессы — «недостижимая мечта», поэтому они отдыхают в поселке Седово на берегу Азовского моря, который находится в ДНР.

Как рассказывается в сюжете, чтобы попасть туда, туристам придется простоять три часа в очереди к блокпосту, а затем еще четыре часа на КПП, где путешественники заполняют «миграционную карточку». В ней помимо личных данных отдыхающие вводят IMEI (серийный номер телефона, — прим. Ленты.ру).

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Также корреспондент рассказал, что комфортное жилье обойдется туристам в 1,5 тысячи гривен за ночь (почти 3,5 тысячи рублей), а более экономное — 20-метровая комната с двуспальной кроватью, холодильником и душем — в 150 гривен с человека в сутки (350 рублей). По словам корреспондента, неделя отдыха на этом курорте стоит примерно 15 тысяч гривен (35 тысяч рублей).

Кроме того, в выпуске сообщили, что единственный доступный выход к морю — пляж размером 30 квадратных метров, где мусор собирают раздельно, в картонные коробки, а деревянная туалетная будка закрыта на замок.

В июне стало известно, что купание в 106 украинских водоемах оказалось опасным для здоровья. По данным ведомства, за период с 7 по 14 июня 2018 года проведено 456 проверок качества морской воды и 1036 проверок речной воды. Из них 106 проб не соответствовали требованиям стандарта на микробное загрязнение.

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