Украинские пляжи оказались опасными для здоровья

Купание в 106 украинских водоемах оказалось опасным для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

«В большинстве случаев речь идет о купании в реках, озерах и прудах — 91 случай микробного загрязнения зафиксирован именно в такой воде. Также кишечные палочки обнаружили в водоемах морского побережья», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за период с 7 по 14 июня 2018 года было проведено 456 проверок качества морской воды и 1036 проверок речной воды. Из них 106 проб не соответствовали требованиям стандарта на микробное загрязнение.

В мае центры по контролю и профилактике заболеваний США (The Centers for Disease Control and Prevention) предупредили туристов об опасности, которая скрывается в гостиничных бассейнах. Согласно еженедельному отчету, около трети заболеваний, зарегистрированных в период с 2000-го по 2014 год, были получены путешественниками в бассейнах или гидромассажных ваннах. За это время в воде заразилось 27 тысяч человек, восемь из которых умерли.

