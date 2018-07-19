В ДНР вынесли смертный приговор

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики вынес смертный приговор. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

18 июля состоялся суд над участниками вооруженной группировки, которая в 2014-2015 годах занималась на территории ДНР похищениями людей, грабежами, вымогательствами и убийствами. По совокупности преступлений один человек был приговорен к смертной казни, восемь — к пожизненному лишению свободы, еще один член банды получил 13 лет тюрьмы.

Отмечается, что осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации «Казачий союз "Область Войска Донского"».

Первый в истории ДНР смертный приговор был вынесен в феврале 2016 года. Уголовный кодекс, в котором предусмотрено применение смертной казни, был принят в ДНР в августе 2014 года. Приводиться в исполнение приговор будет через расстрел. Гуманизацией Уголовного кодекса власти обещали заняться по окончании вооруженного конфликта в Донбассе.

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