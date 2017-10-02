В ДНР задержали подозреваемых в покушении на министра доходов Ташкента

Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выявили и обезвредили украинских диверсантов, которые совершили покушение на министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева (позывной Ташкент). Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Выявлена и обезврежена агентурная сеть, члены которой по заданию СБУ [Служба безопасности Украины] и ГУР МО Украины [Главное управление разведки министерства обороны] совершили ряд резонансных преступлений, в том числе террористических актов на территории ДНР и ЛНР», — отмечается в публикации.

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Подчеркивается, что сотрудники МГБ обнаружили также систему тайников, конспиративных квартир, каналов связи и передачи спецсредств, предназначенных для совершения диверсионно-террористических актов, а также пути нелегального проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию ДНР.

Покушение на Александра Тимофеева было совершено 23 сентября. Подорвался автомобиль, сам чиновник выжил. Источники в силовых ведомствах ДНР отмечали, что всего произошло два взрыва. Следователи сообщали, что сработали противопехотные мины направленного действия времен СССР.