Захарченко заявил о возможном введении в ДНР смертной казни за коррупцию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в ДНР может быть введена смертная казнь за коррупцию. Об этом он сказал в эфире авторской программы Захара Прилепина и Александра Казакова «Донецкий формат», выпуск которой был опубликован на сайте главы ДНР во вторник, 1 августа.

Захарченко анонсировал ужесточение законов, касающихся борьбы с коррупционными преступлениями. «У нас есть указ о введении смертной казни в случае необходимости, точнее, ее применении как высшей меры социальной справедливости. Я думаю, что коррупция теперь будет попадать и под это», — отметил он.

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Глава ДНР добавил, что провел консультации с Народным советом самопровозглашенной республики. «Разошлись в некоторых нюансах формулировок этого закона, но это технические моменты, мы их быстро решим», — подчеркнул он.

В феврале 2016-го сообщалось, что впервые в истории самопровозглашенной республики был вынесен смертный приговор. В том же месяце исполняющий обязанности председателя военного трибунала ДНР Людмила Стратейчук сказала, что он не приведен в исполнение, так как подсудимый проходит фигурантом по другим уголовным делам. В дальнейшем власти в Донецке не упоминали о применении такого наказания.

Законодательство, в котором предусмотрено применение смертной казни, было принято в ДНР в августе 2014 года. Гуманизацией уголовного кодекса в самопровозглашенной республике обещали заняться по окончании вооруженного конфликта в Донбассе.