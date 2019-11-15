Раскрыта повестка первого саммита с участием Путина и Зеленского

На саммите «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса для территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в российских госструктурах.

Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе. Помимо этого в политический блок вопросов войдет «модальность проведения выборов», но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.

В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с ДНР и ЛНР, чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Как ожидается, на предстоящем саммите впервые встретятся президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Проведение мероприятия, запланированного на 9 декабря, официально подтвердили Париж, Берлин и Киев; Москва пока не комментировала эту тему.

Последний саммит в «нормандском формате», то есть с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины, состоялся в октябре 2016 года в Берлине.

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