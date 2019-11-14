Раскрыто содержание итогового документа встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл содержание итогового документа, который может быть принят на саммите в «нормандском формате». Его слова приводит «Би-би-си».

На сегодняшний момент сторонами подготовлено и согласовано предварительное коммюнике. «Если нам удастся массовый обмен к встрече — там будет записано, что лидеры приветствуют этот обмен и уполномочивают свои органы завершить обмен "всех на всех"», — заявил Пристайко.

Он добавил, что в итоговом документе также могут появиться формулировки об открытии доступа к территориям самопровозглашенных республик Донбасса для международных организаций. Министр не исключил, что появится запись о том, что разведение войск на трех участках в зоне конфликта открывает путь к дальнейшему отведению сил и средств на линии соприкосновения.

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Пристайко заметил, что чрезвычайно важной темой для украинской стороны является газ, однако данный вопрос не входит в повестку переговоров в «нормандском формате». Тем не менее он добавил, что если лидеры России, Германии, Франции и Украины согласятся записать, что контрактные отношения важны для существования газового рынка, то общая формулировка об этом также может появиться в коммюнике.

31 октября Владимир Зеленский заявил, что ожидает достичь на встрече в «нормандском формате» договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом. Поэтому президент не сомневается, что встреча состоится.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

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