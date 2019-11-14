МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев официально пока не получал предложений от Казахстана о проведении личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Действительно, мы прочитали в медиа, что есть предложение от [бывшего президента Казахстана] Нурсултана Назарбаева. Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально», — сказал он.

По словам Пристайко, больше всего сейчас украинский МИД озабочен проведением встречи в «нормандском формате».

Ранее глава МИД заявлял, что Назарбаев действительно озвучивал подобное предложение в ходе личной встречи с Зеленским, однако, по его словам, предложение было без какой-либо конкретики. В частности, речь шла о том, что казахстанский политик может помочь организовать такую встречу.

12 ноября агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По информации агентства, президент Украины дал свое согласие. Российский лидер пока не отреагировал на предложение публично. Сообщалось также, что Назарбаев выразил готовность провести встречу на территории Казахстана, если главы государств захотят встретиться на нейтральной территории.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин никогда не отказывался от встреч и заинтересован в улучшении российско-украинских отношений. Однако, отметил представитель Кремля, встреча должна быть хорошо подготовлена.

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