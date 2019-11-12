Украина оценила возможность встречи Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев действительно предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, пишет «BBC Украина».

Однако, по его словам, предложение было без какой-либо конкретики. Пристайко отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии и речь, в частности, шла о том, что казахстанский политик может помочь организовать такую встречу.

В это же время украинский дипломат добавил, что встреча двух президентов Украины и России в Казахстане маловероятна. «Я не думаю, что встреча может быть в Астане [Нур-Султан]. Скорее всего или в Берлине, или в Париже», — сказал он.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Путина и Зеленского тет-а-тет вне «нормандского» формата, Пристайко заявил: «Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».

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12 ноября агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского. По информации агентства, президент Украины дал свое согласие. Российский лидер пока не отреагировал на предложение публично. Сообщалось также, что Назарбаев выразил готовность провести встречу на территории Казахстана, если главы государств захотят встретиться на нейтральной территории.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин никогда не отказывался от встреч и заинтересован в улучшении российско-украинских отношений. Однако, как отметил представитель Кремля, встреча должна быть хорошо подготовлена.

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