Кремль ответил на предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 ноября.

Песков напомнил, что российский президент никогда не отказывался от встреч и заинтересован в улучшении российско-украинских отношений. Однако, отметил представитель Кремля, встреча должна быть хорошо подготовлена.

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Песков уточнил, что в этой связи сейчас идет проработка встречи в «нормандском формате», которая, в частности, предполагает выполнение сторонами обязательств в рамках Минских соглашений.

Ранее во вторник Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины провести личную встречу в Казахстане. По его мнению, в таких условиях они смогут решить спорные вопросы по ситуации в Донбассе. Экс-президент Казахстана уточнил, что уже получил согласие Зеленского.

11 ноября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили положение дел на юго-востоке Украины.

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